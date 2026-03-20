L’avversario Greco | Gara decisiva per il futuro Mi aspetto una partita tosta

Il tecnico della Torres ha dichiarato che la partita contro il Perugia rappresenta una sfida decisiva per il futuro della sua squadra. La gara si svolge al Curi e coinvolge due squadre impegnate nella lotta salvezza. Greco ha aggiunto che l’incontro si presenta già carico di emozioni e di importanza, senza necessità di ulteriori stimoli. La partita è prevista come una sfida tosta.