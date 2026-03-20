L’avversario Greco | Gara decisiva per il futuro Mi aspetto una partita tosta
Il tecnico della Torres ha dichiarato che la partita contro il Perugia rappresenta una sfida decisiva per il futuro della sua squadra. La gara si svolge al Curi e coinvolge due squadre impegnate nella lotta salvezza. Greco ha aggiunto che l’incontro si presenta già carico di emozioni e di importanza, senza necessità di ulteriori stimoli. La partita è prevista come una sfida tosta.
La Torres arriva al Curi per sfidare il Perugia nella lotta salvezza riservata a pochi. "È una partita che si carica da sola: non c’è bisogno di stimoli particolari, vista l’importanza – racconta il tecnico Alfonso Greco su calciotorres.it–. Bisognerà avere intensità, mentale e fisica. Dovremo essere pronti a fare una partita tosta, forte, contro un avversario forte, che viene da un buon periodo". I sardi arrivano dal pari contro il Ravenna. "Ormai la partita col Ravenna è passata: dobbiamo pensare a quella del Curi, che può decidere il nostro futuro. La squadra lavora sempre bene settimanalmente; chiaramente c’è stata delusione dopo la partita di sabato scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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