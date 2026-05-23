Il labirinto senza paura | dove l’arte trasforma la Sicilia in un viaggio nell’anima

Nel cuore dei Monti Nebrodi, tra il Tirreno e l’interno, si trova Fiumara d’Arte, un sito che da quarant’anni ospita opere monumentali. Le installazioni, create da artisti di varie nazionalità, sono state soggette a recenti controlli delle autorità. La gestione del sito ha comunicato che le opere sono state sottoposte a verifiche di sicurezza e manutenzione, senza riscontrare irregolarità. Nessuna persona è stata coinvolta in procedimenti giudiziari legati alle attività del sito.

Tra i Monti Nebrodi e il Tirreno, Fiumara d’Arte custodisce da quarant’anni opere monumentali che interrogano il senso del tempo, del corpo e dell’esistenza. Il Labirinto di Arianna è solo l’inizio. Un labirinto che non può tradire chi vi entra. Non ci sono bivi, non ci sono trappole, non c’è la possibilità di perdersi. Eppure, chi vi cammina dentro racconta di uscirne cambiato. Il Labirinto di Arianna, installazione permanente dello scultore Italo Lanfredini inaugurata nel 1999, si trova in mezzo alla campagna siciliana dei Monti Nebrodi, a pochi chilometri dal mare di Messina, e da un quarto di secolo accoglie visitatori da tutto il mondo con una promessa semplice e vertiginosa: entra, e troverai te stesso. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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