Il Gruppo Musici al festival medievale di Andilly

Il Gruppo Musici partecipa al festival medievale di Andilly in Francia, segnando il suo ritorno nel paese dopo diversi anni. La partecipazione si svolge il 23 maggio 2026, in una trasferta che coinvolge diverse esibizioni e attività legate alla musica e alla cultura medievale. La presenza del gruppo rappresenta un momento di rilievo per le attività artistiche e culturali della regione. La partecipazione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del gruppo.

Arezzo, 23 maggio 2026 – . Prestigiosa trasferta all’estero per il Gruppo Musici che ritorna in Francia dopo alcuni anni. L’occasione è l’importante festival medievale che si svolge nella cittadina di Andilly, in Alta Savoia, considerato il più grande d’Europa e che richiama ogni anno un gran numero di appassionati. L’evento ha in calendario numerosi spettacoli a cominciare dalla giostra equestre, falconieri, saltimbanco e acrobati per un totale di 500 artisti in abiti d’epoca. I Musici si esibiranno nei giorni 23, 24 e 25 maggio all’interno della grande foresta in cui è stato ricostruito un autentico villaggio del XIII secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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