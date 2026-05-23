Il Fisco stringe sulle detrazioni Restano ma non sono più uguali per tutti
Il Fisco ha introdotto modifiche alle detrazioni fiscali per l’anno di imposta 2025. Le detrazioni sono ancora presenti, ma la loro entità dipende dal livello di reddito, riducendosi per chi ha redditi più elevati. Questa variazione riguarda le modalità di applicazione delle detrazioni nelle dichiarazioni dei redditi e si applica a tutte le categorie di contribuenti. La differenziazione si riflette sui benefici fiscali, che saranno più contenuti per chi supera determinate soglie di reddito.
Firenze, 23 maggio 2026 – C’è una novità che rischia di farsi notare nella prossima dichiarazione dei redditi riferita all’anno di imposta 2025: le detrazioni diventano meno generose per chi ha redditi più alti. FORNASARI© Alberto Fornasari-via F.Folli,34-Italy-Arezzo All Rights riserved Non è una rivoluzione totale, ma sicuramente un cambio di passo. E il messaggio, in fondo, è semplice: le agevolazioni restano, però non pesano più allo stesso modo per tutti. Lo conferma il nuovo articolo 16-ter del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che mette un tetto complessivo alle spese detraibili per chi supera determinate soglie di reddito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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