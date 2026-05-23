Il Fisco stringe sulle detrazioni Restano ma non sono più uguali per tutti

Notizia in breve

Il Fisco ha introdotto modifiche alle detrazioni fiscali per l’anno di imposta 2025. Le detrazioni sono ancora presenti, ma la loro entità dipende dal livello di reddito, riducendosi per chi ha redditi più elevati. Questa variazione riguarda le modalità di applicazione delle detrazioni nelle dichiarazioni dei redditi e si applica a tutte le categorie di contribuenti. La differenziazione si riflette sui benefici fiscali, che saranno più contenuti per chi supera determinate soglie di reddito.