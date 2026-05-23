Il diavolo veste Prada | quando il lusso diventa comando
L’uscita della seconda edizione del film “The Devil Wears Prada” ha riacceso l’attenzione sul tema del potere e del controllo nel mondo del lusso. La pellicola, tornata in circolazione dopo quasi vent’anni, ha riunito pubblico e media, portando alla ribalta le dinamiche di autoritarismo e influenza all’interno di ambienti esclusivi. La narrazione si concentra sulle figure di una direttrice di rivista e delle sue assistenti, evidenziando rapporti di comando e sottomissione.
di Annamaria Spina Con la recente uscita della seconda edizione di The Devil Wears Prada, tornato al centro del dibattito culturale e mediatico quasi vent’anni dopo il primo film, riemerge con forza una domanda che va ben oltre la moda. Ambientato nell’universo di Runway, immaginaria ma potentissima rivista internazionale di alta moda ispirata alle grandi testate del fashion system mondiale, il film racconta il funzionamento di un sistema nel quale l’estetica non rappresenta soltanto bellezza o stile.ma diventa linguaggio economico, gerarchia sociale e soprattutto potere. Per questo motivo Il Diavolo veste Prada viene spesso raccontato come un film sulla moda, sull’ambizione o sulla durezza del mondo editoriale, eppure questa lettura, per quanto corretta in superficie, rischia di essere incompleta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Il diavolo veste Prada - Riassunto
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