Il diavolo veste Prada | quando il lusso diventa comando

Notizia in breve

L’uscita della seconda edizione del film “The Devil Wears Prada” ha riacceso l’attenzione sul tema del potere e del controllo nel mondo del lusso. La pellicola, tornata in circolazione dopo quasi vent’anni, ha riunito pubblico e media, portando alla ribalta le dinamiche di autoritarismo e influenza all’interno di ambienti esclusivi. La narrazione si concentra sulle figure di una direttrice di rivista e delle sue assistenti, evidenziando rapporti di comando e sottomissione.