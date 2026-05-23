Il club della Piacenza ricca | più della metà in città media oltre 222mila euro l’anno

Qui Gazzola non c’entra e nemmeno Rivergaro; due dei comuni più abbienti del territorio piacentino (e non solo) all'interno del capitolo “reddito medio degli abitanti secondo il 730 o similari”, restano fuori da un’altra classifica: quella dei contribuenti d’oro. Ovvero, quella fascia di persone. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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