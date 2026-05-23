Il chiodo scaccia chiodo funziona davvero in amore? Il tempo non sempre è nostro alleato

Da metropolitanmagazine.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo studio analizza l’efficacia del metodo del “chiodo scaccia chiodo” nelle relazioni amorose, evidenziando che spesso il tempo non aiuta a risolvere i problemi di coppia. Le relazioni di breve durata o di lunga durata vengono considerate, ma i risultati mostrano che questa strategia può portare a nuovi legami senza risolvere le difficoltà di fondo. Il focus è sui comportamenti adottati e sui risultati ottenuti, senza entrare in considerazioni emotive o soggettive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le relazioni romantiche, che siano lunghe una vita o una notte, hanno un ruolo importante, seppur differente. Eppure, indipendentemente dalla durata, quando avviene una rottura l’impatto emotivo è pressoché inevitabile. In queste specifiche circostanze non esistono regole o suggerimenti che possono garantire il superamento dell’allontanamento. Accade, tra le altre cose, che le soluzioni adottate non sempre vengono viste di buon occhio, che sia per inefficacia o addirittura per “scorrettezza”. Una tra queste è proprio il famoso “ chiodo scaccia chiodo ” che, nell’immaginario comune, si rivela spesso inconcludente o eccessivamente precoce. Ma è davvero così? E, soprattutto, il fattore tempo è davvero l’aspetto più rilevante? Elaborare la rottura di una relazione è difficile: quanto può aiutare il tempo?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il chiodo scaccia chiodo funziona davvero in amore il tempo non sempre 232 nostro alleato
© Metropolitanmagazine.it - Il “chiodo scaccia chiodo” funziona davvero in amore? Il tempo non sempre è nostro alleato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ma la regola del chiodo scaccia chiodo funziona davvero in amore

Video Ma la regola del chiodo scaccia chiodo funziona davvero in amore?

Sullo stesso argomento

La stella del calcio si ritira dopo il Mondiale: scarpette al chiodo a 35 anniCalciomercato Juve, asse caldo col Real Madrid: anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri! Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra...

Leggi anche: Il fascino scorretto della giustizia. Argentero appende il camice al chiodo e indossa l'abito dell'Avvocato Ligas

Fedez, con chi sta? Io sono per il chiodo scaccia chiodo, se esce con un paio di modelle male non fa. È singleGarance Authié o Violeta Toloba? Quale delle due modelle ha conquistato il cuore di Fedez? Il rapper è stato fotografo con diverse modelle in atteggiamenti intimi (e anche con una misteriosa ... leggo.it

Chiodo scaccia chiodo. Come Trump combatte il fantasma di Epstein con i suoi spettri su ObamaCari amici di Occam, prima di iniziare il nostro viaggio di oggi, vi ricordo che da questa newsletter è nato anche un podcast. Si chiama Non è vero niente, e lo potete ascoltare su Huffpost, su ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web