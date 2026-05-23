Un nuovo studio analizza l’efficacia del metodo del “chiodo scaccia chiodo” nelle relazioni amorose, evidenziando che spesso il tempo non aiuta a risolvere i problemi di coppia. Le relazioni di breve durata o di lunga durata vengono considerate, ma i risultati mostrano che questa strategia può portare a nuovi legami senza risolvere le difficoltà di fondo. Il focus è sui comportamenti adottati e sui risultati ottenuti, senza entrare in considerazioni emotive o soggettive.

Le relazioni romantiche, che siano lunghe una vita o una notte, hanno un ruolo importante, seppur differente. Eppure, indipendentemente dalla durata, quando avviene una rottura l’impatto emotivo è pressoché inevitabile. In queste specifiche circostanze non esistono regole o suggerimenti che possono garantire il superamento dell’allontanamento. Accade, tra le altre cose, che le soluzioni adottate non sempre vengono viste di buon occhio, che sia per inefficacia o addirittura per “scorrettezza”. Una tra queste è proprio il famoso “ chiodo scaccia chiodo ” che, nell’immaginario comune, si rivela spesso inconcludente o eccessivamente precoce. Ma è davvero così? E, soprattutto, il fattore tempo è davvero l’aspetto più rilevante? Elaborare la rottura di una relazione è difficile: quanto può aiutare il tempo?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il “chiodo scaccia chiodo” funziona davvero in amore? Il tempo non sempre è nostro alleato

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Ma la regola del chiodo scaccia chiodo funziona davvero in amore

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