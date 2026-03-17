La resa dei conti del private credit | dal boom alle tensioni di mercato

Due anni fa, il Wall Street Journal ha evidenziato come i fondi di private credit stessero conquistando il mercato, superando le grandi banche e assumendo un ruolo dominante a Wall Street. In quell’articolo, si sottolineava la crescita esponenziale di questi fondi e il loro impatto sul settore finanziario. Oggi, l’attenzione si sposta sulle tensioni che stanno emergendo tra gli attori coinvolti e le recenti turbolenze di mercato.

Due anni fa il Wall Street Journal celebrava l’ascesa inarrestabile del private credit con un titolo che riassumeva alla perfezione lo spirito del tempo: “ Move Aside, Big Banks: Giant Funds Now Rule Wall Street ” (Matt Wirz, 22 aprile 2024). Il messaggio era chiaro: nell’era post?crisi bancaria, i grandi gestori globali sembravano aver trovato anche nel credito privato la formula magica per crescita, rendimenti e potere di mercato. Fondi monumentali e investitori istituzionali in coda per partecipare a un mercato che prometteva redditività elevata e soprattutto minori vincoli regolamentari rispetto al sistema bancario tradizionale: un vero e proprio paradiso finanziario. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La resa dei conti del private credit: dal boom alle tensioni di mercato Articoli correlati Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Dal 12 Al 16 Gennaio 2026: Rosa La Lettera E La Resa Dei Conti!Anticipazioni settimanali intense tra fughe, ritorni di fiamma e scelte drastiche che cambiano per sempre il destino dei protagonisti. Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: arriva (finalmente) la resa dei conti per Gennaro GagliottiNelle prossime puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda dal 12 al 16 gennaio 2026 su Rai 3 sempre intorno alle 20. Aggiornamenti e contenuti dedicati a La resa dei conti del private credit... Temi più discussi: Schlein sfida Meloni: sul referendum la resa dei conti; Teramo-Ostiamare, la resa dei conti. D'Antoni: Non vediamo l'ora di giocarla; Il passato che non passa: nel nuovo romanzo di Senici la resa dei conti con gli anni di piombo; Roma, a marzo la resa dei conti: da Spalletti a Gasperini è sempre crollo. Ma con Mourinho e DiFra... Crans Montana, la resa dei conti. Sequestrati ai Moretti beni di lusso: Rolex, Bentley e PorscheSono finiti sotto sequestro gli orologi e le auto dei coniugi Moretti di Crans-Montana. Il valore supera il mezzo milione di franchi e servirà per spese legali e risarcimenti ... panorama.it Ilary Blasi-Totti verso la resa dei conti in tribunale: tradimenti, mantenimento e villa. Cosa potrebbe succedereNuovo capitolo nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: la data della prossima udienza e i nodi da sciogliere. donnaglamour.it Sul referendum il clima si infiamma. Scontro politico o resa dei conti Il Magistrato Annamaria Frustaci: «Nessuna battaglia di casta». E replica ad Antonio Di Pietro sulla sua affermazione «A fermarci furono i magistrati, non la politica»: «Avrebbe dovuto dirlo 3 - facebook.com facebook #Roma, a marzo la resa dei conti: da #Spalletti a #Gasperini è sempre crollo. Ma con #Mourinho e DiFra... x.com