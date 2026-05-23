Il 23 maggio più triste della storia dell' Italia visto da un cronista | Quel boato a Capaci e il pezzo che non avrei mai voluto scrivere

Il 23 maggio 1992, a Palermo, si verificò un’esplosione che causò la morte di diverse persone in un attentato. La giornata era calda e soleggiata, e molti ricorderanno il momento in cui ricevettero la notizia. Quel giorno, il territorio siciliano fu sconvolto da un episodio che ebbe ripercussioni nazionali. La notizia dell’attentato si diffuse rapidamente, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Ventitré maggio 1992. Una giornata afosa a Palermo, preludio dell’estate. Un sabato che chiunque visse in Sicilia ricorda ancora oggi nei dettagli, insieme a ciò che stava facendo quando arrivò la notizia destinata a cambiare per sempre la storia d’Italia. In redazione il turno scorreva tranquillo. Poche notizie di routine: il 45esimo anniversario della prima seduta dell’Assemblea regionale siciliana, una rapina in casa ai danni di una coppia di coniugi. Sulle reti dell’Ansa, intanto, scorrevano da Roma gli aggiornamenti sulle trattative politiche per l’elezione del Presidente della Repubblica. La notizia alla radio della polizia Alle 17.58 tutto cambia improvvisamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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