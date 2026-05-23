IA in azienda | il consenso del dipendente su voce e volto è nullo

Notizia in breve

L'utilizzo di dati vocali e biometrici dei dipendenti in azienda richiede il consenso esplicito e informato. Il consenso fornito dal dipendente su voce e volto è considerato nullo se non rispettano le norme di legge. Per usare legalmente tali dati, un’azienda deve ottenere un consenso chiaro o dimostrare che l’uso è necessario per adempiere a un obbligo contrattuale o di legge. Le due vie per evitare sanzioni sulla privacy sono il consenso esplicito o l’applicazione di specifiche eccezioni di legge.