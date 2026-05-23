IA e voci dei piloti | l’NTSB blocca i dati per una falla di sicurezza

L’NTSB ha bloccato l’accesso ai dati relativi alle registrazioni vocali dei piloti a causa di una vulnerabilità di sicurezza. È stato possibile ricostruire le voci dai soli spettrogrammi, senza accesso diretto alle registrazioni originali. Inoltre, è stato identificato un software che ha generato falsi audio dei piloti, utilizzando le immagini acquisite. La decisione di bloccare i dati deriva da rischi legati alla sicurezza informatica e alla manipolazione delle registrazioni.

?? Punti chiave Come è stato possibile ricostruire le voci dai soli spettrogrammi? Quale software ha permesso di generare i falsi audio dei piloti? Perché l'NTSB ha dovuto bloccare altri 42 fascicoli investigativi? Cosa rischiano ora i database tecnici dopo questa falla digitale??? In Breve Il divulgatore Scott Manley ha segnalato la ricostruzione audio tramite spettrogrammi su X. Software Codex ha permesso di generare voci artificiali dai dati del volo UPS 2976. L'NTSB ha bloccato i fa . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Pilots Braked to Save 72 Lives & Didn't Make It Home — The LaGuardia Crash That Broke America

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