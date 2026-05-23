Il 25 maggio i dipendenti di Coin Roma parteciperanno a uno sciopero. L’annuncio arriva dalle sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Roma Lazio, che rappresentano i lavoratori del negozio. La protesta riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e alle modalità di gestione aziendale. L’astensione dal lavoro coinvolgerà i dipendenti del punto vendita situato nel capoluogo.

Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Uiltucs Roma e Lazio annunciano uno sciopero dei dipendenti Coin. Il presidio si terrà il 25 maggio davanti allo store di San Giovanni a Roma. Le motivazioni riguardano i diritti dei lavoratori, come spiegato dai sindacati. “Lunedì 25 maggio, a partire dalle ore 11, saremo in presidio congiunto davanti al punto vendita Coin di San Giovanni insieme alle lavoratrici e ai lavoratori Coin: chiederemo con forza un intervento immediato del ministero del Lavoro, del Mimit e della regione Lazio affinché vengano rispettati gli accordi sottoscritti e siano salvaguardati tutti i livelli occupazionali”, si legge in una nota. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I dipendenti di Coin Roma saranno in sciopero il 25 maggio

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