I 70 anni del Macellaio di Bilbao e la top 10 dei più cattivi di sempre

Notizia in breve

Il 70° compleanno di Andoni Goikoetxea, ex calciatore basco noto come uno dei difensori più duri, è stato celebrato di recente. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi interventi duri e tackle aggressivi. È considerato uno dei giocatori più cattivi di sempre, con una reputazione che ha segnato la storia del calcio. La sua figura rimane legata a episodi di gioco intenso e a un ruolo da protagonista tra i difensori più temuti.