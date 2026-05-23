I 70 anni del Macellaio di Bilbao e la top 10 dei più cattivi di sempre
Il 70° compleanno di Andoni Goikoetxea, ex calciatore basco noto come uno dei difensori più duri, è stato celebrato di recente. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi interventi duri e tackle aggressivi. È considerato uno dei giocatori più cattivi di sempre, con una reputazione che ha segnato la storia del calcio. La sua figura rimane legata a episodi di gioco intenso e a un ruolo da protagonista tra i difensori più temuti.
I settant’anni di Andoni Goikoetxea - 23 maggio 1956 - offrono la sponda per una Top 10 dei più cattivi di sempre per una classifica che può sembrare una cartella clinica. Goikoetxea, noto come il "Macellaio di Bilbao", è fuori classifica. Nel 1983, in un Barcellona-Atletico Bilbao, osò l’inosabile, con una violentissima entrata da dietro che rischiò di mettere fine alla carriera del più grande, Diego Armando Maradona. Un "Goicoicidio" che - se Diego non si fosse ripreso - il mondo del calcio non gli avrebbe mai perdonato. Negli anni 70 e 80 il Male era rappresentato da Uli Stielike, libero della Germania Ovest. La schiena impettita, il piede caricato a molla per il "martello", la bava alla bocca, gli occhi iniettati di sangue. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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