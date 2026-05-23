Hull City ritorno in Premier al fotofinish | Middlesbrough ko al 94’

Da calcionews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hull City torna in Premier League dopo una vittoria al fotofinish contro Middlesbrough. Al 94’, McBurnie ha segnato il gol decisivo che ha consegnato ai Tigers la promozione, chiudendo la partita con un risultato favorevole. La squadra ha ottenuto il risultato negli ultimi minuti di gioco, assicurandosi un posto nella massima divisione inglese.

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Hull City, impresa allo scadere: McBurnie decide al 94’ e regala ai Tigers una storica promozione in Premier League. La finale playoff di Championship non poteva che chiudersi con un colpo di scena, al termine di una post?season segnata dallo scandalo Spygate. A conquistare l’ultimo posto disponibile in Premier League è stato l’ Hull City, che a Wembley ha superato il Middlesbrough grazie a un gol al 94’ di McBurnie, spezzando un equilibrio durato per tutta la partita e firmando l’1?0 che vale la promozione. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Per i Tigers si tratta di un ritorno in massima serie atteso dieci anni: l’ultima stagione in Premier risaliva infatti al 201617. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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