Hoverfly amplia la flotta | arriva un nuovo Airbus H130 di ultima generazione

Hoverfly ha acquistato un nuovo Airbus H130, un elicottero di ultima generazione. Il modello sarà utilizzato per servizi executive, turistici, corporate e medicali.

Hoverfly annuncia l’acquisto di un nuovo Airbus H130, elicottero di ultima generazione pensato per potenziare i servizi executive, turistici, corporate e medicali. Hoverfly compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita industriale con l’acquisto di un Airbus H130, elicottero monomotore di ultima generazione destinato a rafforzare la flotta nei servizi executive, turistici, corporate, di lavoro aereo e trasporto medico. Il contratto è stato firmato il 18 maggio nella sede commerciale di Pescara, con consegna prevista entro dicembre 2026. L’investimento conferma la strategia dell’azienda, orientata a mezzi moderni, efficienti e pienamente coerenti con gli standard di sicurezza, comfort e sostenibilità richiesti dal mercato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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