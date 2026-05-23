Guida TV DAZN 1 | Canale 214 Sky Palinsesto dal 22 al 28 Maggio 2026

Da digital-news.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 22 al 28 maggio 2026, tutte le partite di Serie A EniLive 20252026 sono trasmesse sui canali DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente al 214 e al 215 di Sky. La programmazione, aggiornata quotidianamente, comprende tutte le dirette e gli eventi sportivi principali. Il palinsesto dettagliato e il calendario sono disponibili sui canali dedicati. Le partite vengono trasmesse in diretta sulle piattaforme DAZN, con copertura completa dell’intera settimana.

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Tutte le dirette su DAZN 1 e 2 con calendario dettagliato, eventi e programmazione aggiornata. Le partite della Serie A EniLive 20252026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso *** Tutta la Serie A EniLive 202526 è solo su DAZN7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. F1 2026, diretta esclusiva Gran Premio Canada Sky Sport, NOW. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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