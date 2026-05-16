Guida TV DAZN 1 | Canale 214 Sky Palinsesto dal 15 al 21 Maggio 2026
Dal 15 al 21 maggio 2026, la guida TV di DAZN offre una programmazione aggiornata con tutte le dirette disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, che si trovano rispettivamente ai numeri 214 e 215 del telecomando Sky. La programmazione include gli eventi sportivi più importanti della settimana, con un focus particolare sulle partite di Serie A EniLive 20252026. Il palinsesto dettagliato e il calendario degli incontri sono consultabili per conoscere gli orari e le trasmissioni previste.
Tutte le dirette su DAZN 1 e 2 con calendario dettagliato, eventi e programmazione aggiornata. Le partite della Serie A EniLive 20252026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso *** Tutta la Serie A EniLive 202526 è solo su DAZN7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. MotoGP 2026, diretta esclusiva Gran Premio Catalogna Sky Sport, NOW. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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