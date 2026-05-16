Guida TV DAZN 1 | Canale 214 Sky Palinsesto dal 15 al 21 Maggio 2026

Dal 15 al 21 maggio 2026, la guida TV di DAZN offre una programmazione aggiornata con tutte le dirette disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, che si trovano rispettivamente ai numeri 214 e 215 del telecomando Sky. La programmazione include gli eventi sportivi più importanti della settimana, con un focus particolare sulle partite di Serie A EniLive 20252026. Il palinsesto dettagliato e il calendario degli incontri sono consultabili per conoscere gli orari e le trasmissioni previste.

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