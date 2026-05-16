Guida TV DAZN 1 | Canale 214 Sky Palinsesto dal 15 al 21 Maggio 2026

Da digital-news.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 21 maggio 2026, la guida TV di DAZN offre una programmazione aggiornata con tutte le dirette disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, che si trovano rispettivamente ai numeri 214 e 215 del telecomando Sky. La programmazione include gli eventi sportivi più importanti della settimana, con un focus particolare sulle partite di Serie A EniLive 20252026. Il palinsesto dettagliato e il calendario degli incontri sono consultabili per conoscere gli orari e le trasmissioni previste.

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Tutte le dirette su DAZN 1 e 2 con calendario dettagliato, eventi e programmazione aggiornata. Le partite della Serie A EniLive 20252026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso *** Tutta la Serie A EniLive 202526 è solo su DAZN7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. MotoGP 2026, diretta esclusiva Gran Premio Catalogna Sky Sport, NOW. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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