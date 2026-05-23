Il Garante della disabilità di Grosseto ha invitato a evitare l’uso del termine “handicap”, ritenuto ormai una forma di esclusione. Si prevede che i siti web e la segnaletica stradale della città saranno aggiornati per eliminare questa terminologia. La modifica mira a favorire un linguaggio più inclusivo e rispettoso delle persone con disabilità. La decisione si inserisce in un processo di sensibilizzazione volto a promuovere un ambiente più accessibile e accogliente.

? Punti chiave Perché il termine handicap viene considerato oggi una forma di esclusione?. Come cambieranno i siti web e la segnaletica stradale a Grosseto?. Chi deve collaborare con il Garante per abbattere le barriere fisiche?. Quali sono le conseguenze sociali di un linguaggio istituzionale ormai obsoleto?.? In Breve Richiesta segue linea petizione promossa dall'associazione Altroconsumo per la dignità sociale.. Revisione necessaria su siti internet, segnaletica stradale, uffici e indirizzi email comunali.. Accessibilità deve coinvolgere scuole, impianti sportivi e luoghi culturali del territorio grossetano.. Collaborazione prevista tra amministrazione e associazioni locali per mappare le criticità territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto, il Garante della disabilità: basta usare il termine handicap

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