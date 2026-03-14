Griglia di partenza F1 GP Cina 2026 | risultati e classifica qualifiche

Nelle qualifiche di sabato 14 marzo si è deciso l'ordine di partenza per il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1. Le sessioni si sono svolte nel rispetto del programma, con i piloti che hanno affrontato diverse tornate per determinare la posizione in griglia. La classifica finale delle qualifiche mostra i tempi raggiunti e la posizione di partenza di ciascun concorrente per la gara di domani.

Nelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà culminare domani, domenica 15, il fine settimana asiatico con la gara su distanza lunga di Shanghai, che sarà valida come secondo round del calendario della F1. Nella Q1 escono di scena Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) e Sergio Perez (Cadillac). GRIGLIA DI PARTENZA GP CINA F1 2026. 17 Carlos Sainz Williams (Q1) 18 Alexander Albon Williams (Q1) 19 Fernando Alonso Aston Martin (Q1) 20 Valtteri Bottas Cadillac (Q1) 21 Lance Stroll Aston Martin (Q1) 22 Sergio Perez Cadillac (Q1) CLASSIFICA Q1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: risultati e classifica qualifiche Articoli correlati Griglia di partenza F1, GP Australia 2026: risultati e classifica qualificheCalato il sipario sulle qualifiche del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Cina 2026Andate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. L'incidente tra le McLaren nella partenza della Sprint del GP degli Stati Uniti ad Austin Altri aggiornamenti su Griglia di partenza F1 GP Cina 2026... Temi più discussi: Formula 1, dominio Mercedes in qualifiche Sprint oggi: griglia di partenza del Gp Cina; Griglia di partenza del GP d'Australia 2026; Griglia di partenza Gp Australia 2026 F1, pole position per Russell; Lo schieramento al via del GP d'Australia di F1: tutti i risultati e i tempi. Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Cina 2026: Russell in pole davanti ad Antonelli, Hamilton batte LeclercAndate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, il time-attack è stato ... oasport.it GP Cina 2026, la griglia di partenza della Sprint: ancora 1ª fila Mercedes, pole di Russell. Ferrari 4ª con Hamilton, Leclerc 6°Qualifiche Sprint Cina: pole position di Russell, che precede di quasi tre decimi Antonelli. A sei decimi Norris, Ferrari 4ª e 6ª ... formulapassion.it #F1, Sprint Race in Cina: l'orario, la griglia di partenza e come vederla in tv e streaming x.com George Russell conquista la prima posizione sulla griglia di partenza della Sprint Race del Gran Premio di Cina #ChineseGP - facebook.com facebook