grazia kendi risponde alle critiche la replica perfetta

Grazia Kendi ha risposto pubblicamente alle critiche ricevute sui social media. La sua replica è arrivata dopo una serie di commenti negativi, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle critiche o sulla risposta stessa. La discussione si è sviluppata online, coinvolgendo utenti e commentatori. La risposta di Kendi si è concentrata sulla comunicazione diretta, senza aggiungere commenti su altri aspetti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo alle motivazioni o alle conseguenze di questa discussione.

, ecco cosa è emerso dai social. Tra una critica e l’altra, Grazia Kendi ha deciso di replicare pubblicamente. L’ex gieffina é sempre più amata dai fan ma non mancano gli haters. Leggi anche In forma per l’estate? Il vero motivo per cui molte diete falliscono Grazia ha risposto alle critiche affermando: “In questi casi Mattia mi direbbe di non rispondere, purtroppo non sono nata con il dono dell’indifferenza, quindi rispondo. Mia cara signora, se io avessi avuto bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica, senza problemi lo avrei detto. Non sono contro la chirurgia estetica, non mi interessa quello che fanno gli altri, io sulla mia faccia non voglio iniettarmi niente, per adesso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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