Grande fratello vip Francesca Manzini conquista Annalisa | cos’è successo nelle ultime ore

Da ilsipontino.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesca Manzini, eliminata nella semifinale del Grande Fratello Vip, ha conquistato Annalisa nelle ultime ore. Non sono stati forniti dettagli specifici su cosa abbia portato a questa conquista.

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Francesca Manzini è stata tra le grandi protagoniste dell'ultima edizione del Grande fratello vip. L'ex imitatrice di Striscia La Notizia è stata eliminata nella semifinale dopo aver perso al televoto. Un programma in cui la donna si è messa in mostra a 360°: dall'amicizia speciale con Raimondo Todaro fino alle esibizioni sulle note di Lady Gaga e Annalisa. In queste ore, la nota cantante italiana ha deciso di fare un gesto nei confronti di Francesca Manzini. La vincitrice di Amici ha fatto iniziato a seguire l'ex concorrente del Grande fratello vip su Instagram. Annalisa ha dimostrato di essere rimasta particolarmente colpita dall'imitatrice, che durante il reality show aveva preparato alcune esibizioni sulle sue canzoni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Grande Fratello VIP - Francesca Manzini e la performance su Lady Gaga

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