Recentemente, Google ha smesso di cercare e ha iniziato a interpretare le parole come ordini, a causa di un bug temporaneo. La situazione si verifica quando l’intelligenza artificiale integrata nel motore di ricerca interpreta alcune query come comandi, causando risposte inaspettate. Non si tratta di un problema grave, ma di un inconveniente che si presenta occasionalmente con l’uso di AI integrate nel motore di ricerca più diffuso al mondo.

Si tratta di un bug di questi giorni, niente di preoccupante, tuttavia l’integrazione del motore di ricerca più usato nel mondo con l’AI (AI Overviews) ogni tanto ci regala delle situazioni comiche. Attenzione a cosa cercate su Google, potrebbe offendersi. Si tratta di un bug di questi giorni, niente di preoccupante, tuttavia l’integrazione del motore di ricerca più usato nel mondo con l’AI (AI Overviews) ogni tanto ci regala delle situazioni comiche. L’ultima è questa: termini da cercare scambiati per comandi. Ricercando parole come “disregard”, “ignore” e “skip”, gli AI Overviews di Google rispondevano come un chatbot: “messaggio ricevuto” o “sono qui e pronto ad aiutarti”, anziché fare la ricerca (se scrivo “cane” Google trova le varie definizioni di cane, siti canini, eccetera, non mi risponde “non sono un cane”). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Google non cerca più, obbedisce: l'AI scambia le parole per ordini

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