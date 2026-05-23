Giulio Ciccone fatalista | Il destino era segnato cercherò una vittoria nell’ultima settimana
Giulio Ciccone ha dichiarato di aver accettato il risultato della 14ª tappa del Giro d’Italia 2026, affermando che il destino era già scritto. L’atleta si prepara ora a puntare a una vittoria nell’ultima settimana della corsa. Ciccone, che corre per la Lidl-Trek, ha espresso la sua determinazione a cercare un successo nelle tappe finali, nonostante le difficoltà incontrate finora.
Giulio Ciccone, alfiere della Lidl-Trek, ci prova anche nella 14ma tappa del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, ma il suo tentativo di fuga non va a buon fine e, dopo essere stato a lungo tra i battistrada, chiude 24° sul traguardo di Pila, a 6’17” dal danese Jonas Vingegaard, che vince ed indossa anche la maglia rosa. L’italiano sottolinea come oggi la squadra di Vingegaard non abbia lasciato spazio ai fuggitivi: “ Oggi era una giornata dove gli uomini di classifica avrebbero voluto far bene. Ci tenevo ad essere davanti, ma il nostro destino era segnato. Moralmente non è facile quando capisci la direzione che sta prendendo la gara “.... 🔗 Leggi su Oasport.it
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