Giulio Ciccone ha dichiarato di aver accettato il risultato della 14ª tappa del Giro d’Italia 2026, affermando che il destino era già scritto. L’atleta si prepara ora a puntare a una vittoria nell’ultima settimana della corsa. Ciccone, che corre per la Lidl-Trek, ha espresso la sua determinazione a cercare un successo nelle tappe finali, nonostante le difficoltà incontrate finora.

Giulio Ciccone, alfiere della Lidl-Trek, ci prova anche nella 14ma tappa del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, ma il suo tentativo di fuga non va a buon fine e, dopo essere stato a lungo tra i battistrada, chiude 24° sul traguardo di Pila, a 6’17” dal danese Jonas Vingegaard, che vince ed indossa anche la maglia rosa. L’italiano sottolinea come oggi la squadra di Vingegaard non abbia lasciato spazio ai fuggitivi: “ Oggi era una giornata dove gli uomini di classifica avrebbero voluto far bene. Ci tenevo ad essere davanti, ma il nostro destino era segnato. Moralmente non è facile quando capisci la direzione che sta prendendo la gara “.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Ciccone fatalista: “Il destino era segnato, cercherò una vittoria nell’ultima settimana”

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