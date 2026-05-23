Giulia Salemi ha partecipato a eventi a Venezia e Cannes. Durante l’estate ha presenziato a diverse manifestazioni, mostrando uno stile elegante. Nel frattempo, ha continuato il suo lavoro nel settore dello spettacolo e ha annunciato nuovi progetti. La influencer ha condiviso sui social foto e aggiornamenti delle sue partecipazioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato ulteriori dettagli sui suoi prossimi impegni o obiettivi.

Giulia Salemi, da Venezia a Cannes: l’estate parte in prima fila tra eleganza, lavoro e nuovi traguardi. C’è chi inaugura l’estate con una valigia last minute e chi, invece, la apre attraversando i red carpet più iconici d’Europa. Giulia Salemi sceglie la seconda opzione e trasforma l’inizio della bella stagione in un vero viaggio tra stile, lavoro e consapevolezza professionale. Da Venezia a Cannes, passando per shooting, eventi esclusivi e appuntamenti internazionali, l’influencer e conduttrice sta vivendo settimane intense, luminose e ricche di soddisfazioni. Leggi anche La notte di Alessandra Mussolini: una festa che promette scintille Negli ultimi anni Giulia ha costruito un percorso sempre più definito nel mondo dello spettacolo e della comunicazione digitale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi: l’estate parte in prima fila tra eleganza, lavoro e nuovi traguardi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ludovica è STATA PICCHIATA a SCUOLA da una BULLA

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Giulia Salemi inarrestabile. Sta tornando: “mi merito supporto da parte vostra”

Un giorno indimenticabile: Giulia Salemi celebra la prima festa della mamma con KianOggi Giulia Salemi, pronta a vivere una delle sue prime, vere “prime volte” da mamma: la festa della mamma all’asilo insieme a Kian.

sotto i flash l’ex voce di AmicidiMariaDeFilippi in un abito d’archivio rivisitato, d’ispirazione dal passato modello passepartout indossato da #KateMoss. Presente anche l’ex rugbista #AlviseRigo, tirato in Boss.. l’altro volto femminile Loreal, GiuliaSalemi, ne x.com

GF Vip, qual è la verità dietro la sostituzione di Giulia Salemi? Cosa sarebbe accaduto reddit

Giulia Salemi sfila a Cannes 2026: look scintillante con maxi scollatura e spaccoIeri Giulia Salemi ha fatto la sua apparizione al Festival di Cannes, dove ha preso parte alla prima di La Bola Negra ... fanpage.it

Giulia Salemi, prima estate da mamma: Si dorme di meno, a volte si è un po' esauriti o nel panico, ma non mi sono mai sentita così completaGiulia Salemi e la sua estate d'oro. La carriera televisiva ha spiccato il volo con Amadeus e The Cage, la vita sentimentale prosegue a gonfie vele ed ora la nuova avventura da madre sempre presente ... corriereadriatico.it