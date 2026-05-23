Giro d’Italia si accendono le Alpi | Aosta-Pila può scuotere la classifica

La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026 collega Aosta a Pila, una delle tappe più attese della corsa. La salita alpina potrebbe influenzare significativamente la classifica generale. La gara attraversa le Alpi, rendendo la tappa decisiva per chi cerca di guadagnare tempo o recuperare posizioni. La partenza da Aosta e l’arrivo a Pila sono stati scelti per le difficoltà del percorso montano, che potrebbe mettere in discussione le posizioni dei favoriti.

Il Giro d’Italia 2026 affronta oggi una delle tappe più attese: la Aosta-Pila, quattordicesima frazione della corsa rosa. Solo 133 chilometri, ma con ben 4209 metri di dislivello, numeri che raccontano già tutto. Dopo giornate di gestione, imboscate e tappe interlocutorie, ora la classifica generale può davvero cambiare volto. Il percorso non concede praticamente respiro. Si parte subito con la lunga ascesa di Saint-Barthélémy, salita di prima categoria da 15,8 chilometri al 6,5% medio con punte al 13%. Dopo discesa e falsopiano arriverà il GPM di Doues, seguito da Lin Noir, altro prima categoria, e da Vergogne. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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