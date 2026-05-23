Il Giro d’Italia del 2026 toccherà due tappe in Lombardia, con la prima da Voghera a Milano in programma il 24 maggio e la seconda da Cassano d'Adda ad Andalo il 27 maggio. Per queste giornate, alcune strade saranno chiuse o limitate al traffico.

Voghera (Pavia), 23 maggio 2026 – Tutto pronto per il Giro d’Italia in Lombardia. Sono due le tappe in territorio regionale: la Voghera-Milano di domani, domenica 24 maggio (15esima tappa) e la Cassano d'Adda-Andalo di mercoledì 27 maggio (17esima tappa). La nostra regione verrà poi lambita da altre due tappe, una con arrivo sul lago Maggiore e una interamente in Canton Ticino. Domani, si correrà la Voghera-Milano: 157 chilometri con 200 metri di dislivello. Il finale si svilupperà su un circuito cittadino da 16 chilometri da ripetere quattro volte lungo le strade del capoluogo. Ma a che ora? Quale sarà il percorso nel dettaglio? E le strade chiuse? Ecco tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giro d’Italia 2026 a Voghera: orari, percorso e strade chiuse

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