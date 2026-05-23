Il Giro d’Italia 2026 arriverà in Lombardia con due tappe. La prima è domani, 24 maggio, tra Voghera e Milano, mentre la seconda si svolgerà mercoledì 27 maggio tra Cassano d'Adda e Andalo. Sono state annunciate modifiche alla viabilità, con alcune strade chiuse per permettere il passaggio della corsa. Gli orari precisi e le aree interessate saranno comunicate nelle prossime ore.

Pavia, 23 maggio 2026 – Il Giro d’Italia approda in Lombardia. Sono due le tappe in territorio regionale: la Voghera-Milano di domani, domenica 24 maggio (15esima tappa) e la Cassano d'Adda-Andalo di mercoledì 27 maggio (17esima tappa). La nostra regione verrà poi lambita da altre due tappe, una con arrivo sul lago Maggiore e una interamente in Canton Ticino. Domani, si correrà la Voghera-Milano: 157 chilometri con 200 metri di dislivello. Il finale si svilupperà su un circuito cittadino da 16 chilometri da ripetere quattro volte lungo le strade del capoluogo. Nel percorso, la Carovana rosa passerà anche a Pavia. Ma a che ora? Quale sarà il percorso nel dettaglio? E le strade chiuse? Ecco tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giro d’Italia 2026 a Pavia: orari, percorso e strade chiuse

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