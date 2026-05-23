Giovanni Falcone fuori dalla retorica dell’eroe solitario
Giovanni Falcone viene spesso descritto come un eroe, ma questa definizione esclude che fosse un individuo con capacità sovrumane. La sua figura è legata al lavoro investigativo contro la criminalità organizzata e alla lotta alla mafia. La narrazione dell’eroismo tende a concentrarsi su qualità straordinarie, ma non tiene conto della sua attività professionale e delle sue strategie investigative. La sua figura rimane associata a un impegno quotidiano e a un metodo, piuttosto che a doti eccezionali.
23 maggio 1992 - 2026 Il giudice stesso non si considerava un eroe, ma un funzionario pubblico animato da spirito di servizio. Che all’inizio era riluttante ad occuparsi di mafia 23 maggio 1992 - 2026 Il giudice stesso non si considerava un eroe, ma un funzionario pubblico animato da spirito di servizio. Che all’inizio era riluttante ad occuparsi di mafia La definizione di eroe viene applicata a persone che si ritengono dotate di qualità taumaturgiche, quasi soprannaturali. In nome delle quali emergono da un contesto anonimo, indifferente, che cercano di migliorare abbracciando una causa e portandola avanti pervicacemente. E che, per le loro capacità taumaturgiche e per gli scopi nobili che si prefiggono, non vanno intralciati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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