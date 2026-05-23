Giovanni Falcone fuori dalla retorica dell’eroe solitario

Notizia in breve

Giovanni Falcone viene spesso descritto come un eroe, ma questa definizione esclude che fosse un individuo con capacità sovrumane. La sua figura è legata al lavoro investigativo contro la criminalità organizzata e alla lotta alla mafia. La narrazione dell’eroismo tende a concentrarsi su qualità straordinarie, ma non tiene conto della sua attività professionale e delle sue strategie investigative. La sua figura rimane associata a un impegno quotidiano e a un metodo, piuttosto che a doti eccezionali.