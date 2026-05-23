giornale radio del pomeriggio sabato 23 maggio

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato 23 maggio, coinvolgendo due veicoli. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuna altra informazione disponibile al momento.