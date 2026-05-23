Giornale radio del pomeriggio sabato 23 maggio

Da lapresse.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato 23 maggio, coinvolgendo due veicoli. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuna altra informazione disponibile al momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tutta l’informazione del giorno nel Giornale radio di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

giornale radio del pomeriggio sabato 23 maggio
© Lapresse.it - Giornale radio del pomeriggio, sabato 23 maggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Giornale radio del pomeriggio, sabato 9 maggioNel pomeriggio di oggi, il GR di LaPresse ha fornito un riepilogo delle principali notizie, coprendo eventi nazionali e internazionali.

Giornale radio del pomeriggio, sabato 7 marzoNel pomeriggio di sabato 7 marzo, il Giornale radio di LaPresse ha fornito un aggiornamento completo sugli eventi principali della giornata.

Temi più discussi: Giornale radio del pomeriggio, venerdì 15 maggio; Dai temporali al bel tempo, arriva la prima fiammata estiva con 30-32°C nel weekend; Fiorello sparisce, La Pennicanza non va in onda: salta a sorpresa la puntata di oggi. Il motivo della stop; GIORNALE RADIOPIU 22 MAGGIO 2026 DIRETTORE MIRKO MEZZACASA.

giornale radio del pomeriggioGiornale radio del pomeriggio, giovedì 21 maggioGiornale radio del pomeriggio, giovedì 21 maggio ... msn.com

giornale radio del pomeriggioGiornale radio del pomeriggio, mercoledì 13 maggioGiornale radio del pomeriggio,mercoledì 13 maggio ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web