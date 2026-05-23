Giornale radio del pomeriggio sabato 23 maggio
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato 23 maggio, coinvolgendo due veicoli. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuna altra informazione disponibile al momento.
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