Giornale radio del pomeriggio sabato 9 maggio
Nel pomeriggio di oggi, il GR di LaPresse ha fornito un riepilogo delle principali notizie, coprendo eventi nazionali e internazionali. Sono stati aggiornati i fatti più recenti riguardanti decisioni giudiziarie, sviluppi politici e altre notizie di attualità. La trasmissione ha trasmesso anche dichiarazioni ufficiali e dettagli su alcune inchieste in corso. L'informazione si è concentrata sui fatti più rilevanti accaduti nelle ultime ore.
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