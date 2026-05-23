Giardini a lago un po' di storia oltre le polemiche e le feste

Da quicomo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I Giardini a lago sono stati chiusi temporaneamente per lavori di manutenzione. La decisione ha suscitato proteste tra i residenti e gli esercenti della zona. Durante le recenti festività, il traffico e le attività commerciali sono stati rallentati a causa delle restrizioni. La riapertura prevista è per fine mese, dopo che sono stati completati gli interventi di riqualificazione. La gestione dei lavori ha coinvolto diverse autorità locali, senza che siano state comunicate date definitive.

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Ecco, questo dei Giardini a lago è uno di quei casi in cui occorre rimettere in ordine tutta la vicenda. Ogni parere, sia chiaro, è lecito, naturalmente anche quello del Comitato Como a Misura di Famiglia, che potete poi leggere integralmente a chiosa. Tuttavia, qui occorre davvero un minimo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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