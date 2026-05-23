Giardini a lago un po' di storia oltre le polemiche e le feste
I Giardini a lago sono stati chiusi temporaneamente per lavori di manutenzione. La decisione ha suscitato proteste tra i residenti e gli esercenti della zona. Durante le recenti festività, il traffico e le attività commerciali sono stati rallentati a causa delle restrizioni. La riapertura prevista è per fine mese, dopo che sono stati completati gli interventi di riqualificazione. La gestione dei lavori ha coinvolto diverse autorità locali, senza che siano state comunicate date definitive.
Ecco, questo dei Giardini a lago è uno di quei casi in cui occorre rimettere in ordine tutta la vicenda. Ogni parere, sia chiaro, è lecito, naturalmente anche quello del Comitato Como a Misura di Famiglia, che potete poi leggere integralmente a chiosa. Tuttavia, qui occorre davvero un minimo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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