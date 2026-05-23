Giardini a lago un po' di storia oltre le polemiche e le feste

Notizia in breve

I Giardini a lago sono stati chiusi temporaneamente per lavori di manutenzione. La decisione ha suscitato proteste tra i residenti e gli esercenti della zona. Durante le recenti festività, il traffico e le attività commerciali sono stati rallentati a causa delle restrizioni. La riapertura prevista è per fine mese, dopo che sono stati completati gli interventi di riqualificazione. La gestione dei lavori ha coinvolto diverse autorità locali, senza che siano state comunicate date definitive.