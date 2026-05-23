Il terzo singolo dell’album “Nel caos di stanze stupefacenti” affronta il tema della violenza di genere. La canzone si intitola “Gesù Cristo sono io” e descrive un fenomeno ancora presente nella società. Non ci sono altre narrazioni o approfondimenti sul testo o sull’artista, ma si evidenzia come il brano si concentri su questa problematica.

Terzo singolo estratto dall’album Nel caos di stanze stupefacenti, Gesù Cristo sono io racconta di un fenomeno tristemente diffuso nella nostra società: quello della violenza di genere. Uscito il 27 ottobre del 2017, ormai nove anni fa, il brano si apre con una frase potente: «Gesù Cristo sono io tutte le volte che mi hai messo in croce». Il brano, infatti, è una lunga metafora biblica dove per l’appunto si paragona la violenza sulle donne al supplizio di Cristo. E attraverso il suo tono incalzante e profondo la cantante siciliana denuncia la violenza sulle donne. In questo testo Gesù è ogni donna maltrattata, violentata e abusata. Ma anche una donna offesa, derisa, tradita e abbandonata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gesù Cristo sono io: la canzone di Levante, manifesto sulla violenza di genere

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GESU' CRISTO SONO IO-Levante-101 canzoni che hanno scosso l'Italia (PODCAST)

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Voglio seguire Gesù Cristo con tutto il cuore e il corpo, ma non voglio convertirmi al Cristianesimo. C'è un terreno comune? reddit

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