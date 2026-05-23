Il prezzo tutelato del gas per aprile 2026 è sceso a 0,492 euro per metro cubo, mentre il PSV ha registrato una diminuzione rispetto a ieri. Il costo aggiornato del gas viene comunicato quotidianamente ed è importante per chi monitora le spese energetiche e valuta eventuali cambi di fornitore. La variazione si riflette sui prezzi di mercato e sui costi delle forniture.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore. Sapere quanto si paga per ogni Smc (standard metro cubo) di gas consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e di confrontare le offerte disponibili sul mercato. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 23 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (dato riferito ad aprile 2026). A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV in discesa rispetto a ieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV in discesaQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria...

In calo l'indice italiano del prezzo del gas. A 49,28 euro al MWh #ANSA x.com

Prezzo gas in calo: tariffa tutelata scende a 0,49 €/Smc ad aprile 2026, PSV in discesaQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Seguire l’andamento quotidiano dei prezzi ... quifinanza.it

Il prezzo del gas in avvio è in forte calo a 48 euro al megawattoraIl prezzo del gas in avvio è in forte calo a 48 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono il 2,85%. quotidiano.net