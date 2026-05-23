Gas in calo | prezzo tutelato scende a 0,492 € Smc ad aprile 2026 PSV in discesa rispetto a ieri

Da quifinanza.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo tutelato del gas per aprile 2026 è sceso a 0,492 euro per metro cubo, mentre il PSV ha registrato una diminuzione rispetto a ieri. Il costo aggiornato del gas viene comunicato quotidianamente ed è importante per chi monitora le spese energetiche e valuta eventuali cambi di fornitore. La variazione si riflette sui prezzi di mercato e sui costi delle forniture.

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Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore. Sapere quanto si paga per ogni Smc (standard metro cubo) di gas consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e di confrontare le offerte disponibili sul mercato. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 23 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (dato riferito ad aprile 2026). A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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