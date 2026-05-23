Cedric Alexander ha conquistato il titolo di campione X-Division, spodestando Leon Slater. Slater, che aveva stabilito un record come campione, ha perso la cintura in un match recente. Non sono stati forniti dettagli sullo svolgimento della lotta o sulle circostanze della sconfitta. La vittoria di Alexander segna un cambio di leadership nel titolo di categoria. Slater si prepara ora a riprendere il cammino verso nuovi successi.

Cedric Alexander ha spodestato Leon Slater e il suo regno da record come campione X-Division. Dopo 298 giorni, il giovane talento di Liverpool deve cedere di fronte alla resistenza del membro del System e dire addio non solo ad una importante cintura, ma ad un regno qualitativamente egregio e ai limiti dello spettacolare. Sin dal 20 luglio dello scorso anno, Slater è stato capace di regalare grandi emozioni, prima con la conquista della cintura a Slammiversary all’interno di un 5-Star contro Moose, poi con le conseguenti difese di eccezionale caratura. Pensate per esempio alla sfida contro Myrod Reed vista a Victory Road, o a quella contro lo stesso Alexander ad Emergence, o addirittura la sfida contro Rich Swann sempre nel 2025, per la precisione a Turning Point. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Game of Thrones: Leon Slater è pronto per continuare a fare grandi cose

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