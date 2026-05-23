Il futuro di Luis Henrique resta incerto con il club che valuta possibili offerte estive. La decisione sulla sua partenza dipenderà dalle proposte ricevute e dalle alternative in entrata. La società tiene sotto osservazione il mercato e le possibilità di cessioni, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La valutazione si basa sulle offerte che arriveranno e sulla strategia di rafforzamento della rosa.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri valutano il mercato intorno a Luis Henrique: tutto dipenderà dalle offerte e dalle alternative in entrata. La situazione. Il nome di Luis Henrique torna al centro delle valutazioni di mercato dell’ Inter in vista della prossima sessione estiva. Il giocatore, infatti, potrebbe essere tra quelli destinati a lasciare il progetto nerazzurro, ma la sua eventuale cessione dipenderà da alcune condizioni precise legate alle offerte in arrivo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il futuro dell’esterno offensivo brasiliano resta apertissimo: se dovessero arrivare... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Futuro in bilico per Luis Henrique: possibile partenza in estate di fronte alla giusta offerta

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Inter - Luis Henrique, uscita vincolata

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