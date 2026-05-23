Furto in spiaggia ad Eboli ladro ruba una collana in un attimo di distrazione | si indaga

Un ladro ha rubato una collana a un bagnante in spiaggia ad Eboli, approfittando di un momento di distrazione. La vittima si è accorta del furto poco dopo. Indagini sono in corso per identificare il responsabile.

Furto ad Eboli: una persona avrebbe rubato una collana ad un bagnante, approfittando della distrazione della vittima. Da chiarire, i dettagli dell’accaduto e l’esatta dinamica del colpo. Indagano i carabinieri, dunque, per ricostruire il fatto e risalire al responsabile. Accertamenti in corso. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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