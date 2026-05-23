Francesco Totti e Ilary Blasi sono andati in tribunale per la prima udienza di divorzio. La seduta è durata due ore e i due ex coniugi sono arrivati molto prima dell'inizio. Restano ancora da definire diversi aspetti, tra cui il patrimonio e l’affidamento dei figli. La decisione finale è attesa per il prossimo agosto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli dell’udienza.

Si sono presentati presto, alle 8 e 45, e se ne sono andati senza una parola. La fine dell'amore si era già vista. Negli ultimi anni è stata battaglia, con troppe parole. Adesso non ce ne sono più. Parlano le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare il termine, anche per la legge, del matrimonio fra Francesco Totti e Ilary Blasi. La prima udienza del processo di divorzio tra l'ex calciatore e la conduttrice è durata due ore. Nessuna possibilità di conciliazione fra Totti e Blasi, la coppia d'oro al tempo del matrimonio, celebrato all'Ara Coeli, in Campidoglio, il 19 giugno del 2005. Il giudice ha tentato, ma entrambi hanno respinto la possibilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Totti e Ilary Blasi sempre più vicini al divorzio: dall’accordo sul patrimonio all’affidamento dei figli, tutti i nodi ancora aperti

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