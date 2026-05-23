Dopo la rottura con Raimondo Todaro, si sono diffusi voci su una possibile relazione tra Francesca Tocca e un altro ballerino noto. Alcuni dettagli sui social e alcune interazioni pubbliche hanno alimentato i sospetti tra i follower. Non ci sono conferme ufficiali né dichiarazioni da parte dei diretti interessati riguardo a questa ipotesi.

Dopo la fine della storia con Raimondo Todaro, nuovi rumors sulla vita sentimentale di Francesca Tocca: alcuni dettagli avrebbero acceso i sospetti dei fan su un possibile flirt con un altro famosissimo ballerino. Leggi anche: Sal Da Vinci va all’Eurovision con Francesca Tocca, sul palco il matrimonio: le sorprese del cantante di Per sempre sì Negli ultimi giorni il nome di Francesca Tocca è tornato prepotentemente al centro del gossip italiano. La ballerina professionista di Amici, da sempre amatissima dal pubblico televisivo, è infatti finita sotto i riflettori per alcune indiscrezioni nate durante l’ Eurovision Song Contest 2026, evento che quest’anno si è svolto a Vienna. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Francesca Tocca, dopo Todaro, sta con un altro ballerino famosissimo? Ecco di chi si tratterebbe

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