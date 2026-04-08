Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha espresso interesse nei confronti di Raimondo Todaro, dichiarando che le piacerebbe iniziare un flirt se non fosse impegnato. In risposta, Todaro ha affermato di non vederla mai come compagna, nemmeno da single, e ha precisato di non essere interessato a una relazione con lei. Le dichiarazioni hanno suscitato attenzione tra i partecipanti e i telespettatori.

Potrebbe nascere qualcosa tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro se entrambi fossero 'liberi'? Lei al Grande Fratello Vip ha chiaramente detto che le piace e che se non fosse stato fidanzato non le sarebbe dispiaciuto iniziare un flirt. Quando ieri sera Ilary Blasi le ha detto che la sua è stata una 'dichiarazione' lei ha negato dicendo che se non si è dichiarata non dipende solo dal fatto che lui sia impegnato ma anche dal suo cuore già occupato. In diretta ha infatti ribadito che pensa ancora ad un uomo che però è andato via, nei giorni scorsi aveva già rivelato di essere ancora innamorata del suo ex. La gieffina ha ammesso che se il suo cuore fosse stato libero si sarebbe dichiarata con il ballerino, lui però non la pensa come lei. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Raimondo Todaro su Francesca Manzini: “Non la vedrei mai come compagna, nemmeno da single”

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