Dopo il successo in Giappone, gli sviluppatori di Forza Horizon 6 hanno annunciato aggiornamenti per risolvere bug tecnici e migliorare l'intelligenza artificiale. Tra le modifiche, ci sono interventi sul bilanciamento dei Drivatar che potrebbero influenzare le modalità di corsa. Alcuni utenti con hardware AMD stanno riscontrando problemi tecnici, che saranno oggetto di intervento tramite patch. Non sono state fornite date specifiche per il rilascio di questi aggiornamenti.

? Domande chiave Come influenzerà il nuovo bilanciamento dei Drivatar le tue corse?. Quali bug tecnici stanno colpendo gli utenti con hardware AMD?. Perché l'intelligenza artificiale sta rendendo le competizioni troppo frustranti?. Quando arriverà finalmente la versione per le console Sony?.? In Breve Oltre 6 milioni di utenti hanno giocato nelle strade del Giappone.. Bug hardware colpiscono specificamente le schede grafiche e le unità AMD.. Lancio previsto sulla console Sony entro la fine dell'anno corrente.. Correzioni mirate ai Drivatar per risolvere collisioni e problemi fisici.. Oltre 6 milioni di utenti hanno esplorato le strade del Giappone con Forza Horizon 6 nelle prime fasi di rilascio, spingendo Playground Games a pianificare un intervento immediato sulla stabilità del titolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forza Horizon 6: intervento su bug e IA dopo il successo in Giappone

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