forza horizon 6 un video mostra i cambi di stagione in giappone

Playground Games ha pubblicato un nuovo video di Forza Horizon 6, sul canale YouTube di IGN, dove l’ambientazione giapponese diventa protagonista di trasformazioni spettacolari grazie ai cambi di stagione. Non si tratta solo di un cambiamento estetico, ma di un elemento che incide direttamente sul gameplay. Il risultato è un’esperienza dinamica, immersiva e strettamente legata alla cultura locale. Il nuovo video mostra come Playground Games abbia deciso di recuperare e migliorare una delle meccaniche più apprezzate della serie. Dopo un’evoluzione meno incisiva in Forza Horizon 5, dove i biomi differenziati riducevano l’impatto delle stagioni, il sesto capitolo torna a un sistema più radicale, simile a quello visto in Forza Horizon 4. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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