Formula 1 oggi qualifiche Gp Canada – Diretta

Oggi si sono svolte le qualifiche del Gran Premio del Canada di Formula 1, dopo la vittoria di una Mercedes nella gara sprint di sabato. La sessione serve a stabilire la griglia di partenza per la gara di domenica a Montreal.

(Adnkronos) – Tocca alle qualifiche del Gp del Canada. Dopo la gara sprint di oggi, sabato 23 maggio, vinta da George Russell con la sua Mercedes, il Circus torna in pista per definire la griglia di partenza del Gran Premio di Montreal di domani. Si parte alle 22 ora italiana. Dove vedere le qualifiche. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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