Per la partita di Serie A tra Atalanta e Bologna, valida per la 37ª giornata della stagione 202526, sono state rese note le formazioni ufficiali. Le scelte dei tecnici Palladino e Italiano sono state annunciate prima dell'inizio del match. La gara si disputa in un contesto di fine campionato, con i due allenatori che hanno deciso le rispettive formazioni prima del calcio d'inizio. Le formazioni si affrontano in un incontro che si svolge in un giorno specifico di questa fase della stagione.

Sarri sul suo futuro: «A me non ha parlato assolutamente nessuno. Come ogni allenatore vorrei avere più voce in capitolo» Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Atalanta Bologna: le scelte di Palladino e Italiano per la sfida di Serie A

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