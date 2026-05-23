Forbidden Fruit Sospesa | Mediaset cambia il palinsesto estate 2026!

Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda di Forbidden Fruit in prima serata durante l'estate 2026, a causa di ascolti insufficienti. La soap turca rimarrà comunque nel palinsesto, trasmettendosi nel daytime e nei weekend. La decisione riguarda esclusivamente la programmazione serale, mentre le altre fasce orarie rimangono inalterate. La modifica si applica alla stagione estiva e non interessa altri periodi dell’anno.

Mediaset rivoluziona la programmazione delle soap turche per l’estate 2026. Forbidden Fruit non andrà più in onda in prima serata dopo ascolti considerati sotto le aspettative, ma continuerà nel daytime e nel weekend. Una scelta che cambia gli equilibri di Canale 5 e apre la strada a nuove produzioni turche. L’estate 2026 porterà parecchi cambiamenti nella programmazione di Canale 5, soprattutto per quanto riguarda le amatissime soap turche. Mediaset ha infatti deciso di rivedere il palinsesto e una delle novità più importanti riguarda proprio Forbidden Fruit, la serie che negli ultimi mesi aveva trovato spazio anche in prima serata. La decisione è ormai chiara: la soap non continuerà nel prime time serale. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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