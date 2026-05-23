Forbidden fruit 3 replica puntata 23 maggio in streaming | Video Mediaset
Oggi, sabato 23 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 3, disponibile in streaming su Video Mediaset. Nella puntata, Metin comunica a Halit che il colpo di Stato nel paese in cui aveva investito è stato schiacciato, permettendogli di recuperare liquidità e potere. Halit gli chiede di non divulgare questa informazione.
Nuovo appuntamento oggi – sabato 23 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Metin informa Halit che il colpo di Stato nel Paese in cui aveva investito è stato represso e che ha di nuovo acquisito grande liquidità e potere, ma Halit gli chiede di mantenere il segreto. Decide, invece, di accettare il lavoro offertogli da Sahika, con lo scopo di controllarli dall’interno e mettere in atto la sua vendetta. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 136 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Forbidden fruit Anticipazioni Dal 17 al 23 Maggio Halit diventa povero Nadir muore Sahika si dichia
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