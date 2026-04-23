Forbidden fruit 3 replica puntata 23 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 23 aprile, è andata in onda la replica in streaming di una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3. Nella puntata, Leyla sceglie di tornare a Smirne, ma ascoltando una telefonata scopre che le bugie su di lei sono state diffuse da Yildiz ed Emir. La scena si svolge tra dialogue telefonici e decisioni prese dai personaggi, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sviluppi successivi.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 23 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Leyla decide di tornare a Smirne, ma origliando una telefonata scopre che erano stati Yildiz ed Emir a diffondere le terribili bugie su di lei. Dopo aver affrontato Yildiz, cambia idea e sceglie di restare a Istanbul. Yigit va a trovare Sahika in albergo per vedere come sta, ma lei organizza un piano per ingannarlo. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 91 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 23 aprile in streaming | Video Mediaset Forbidden fruit Anticipazioni Dal 19 al 21 Marzo Kaya scopre che Yigit è suo figlio,Sahika perde tut Notizie correlate Forbidden fruit 3, replica puntata del 23 febbraio in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – lunedì 23 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Forbidden fruit 3, replica puntata 21 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 22 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3 replica puntata 20 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 14 aprile in streaming | Video Mediaset. Forbidden fruit 3, replica puntata 22 aprile in streaming | Video Mediaset0Replica puntata Forbidden fruit del 22 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 3 al 7 novembreUna piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda ... tgcom24.mediaset.it Detective Pikachu approda su Mediaset Italia 2! Il film a tecnica mista, con attori reali tra cui Ryan Reynolds e Pokémon in 3D a grafica realistica, è uscito nel 2019 nei cinema ed è stato poi distribuito in home video (DVD e Blu-Ray). Inoltre, durante ques - facebook.com facebook Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) / Posts / X x.com