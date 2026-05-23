Il governo ha evitato lo sciopero dei camionisti, ma non sono stati adottati interventi per ridurre il costo del carburante. La decisione di bloccare le proteste è arrivata senza misure specifiche a sostegno dei cittadini colpiti dall’aumento dei prezzi. Nessuna novità è stata annunciata per aiutare gli automobilisti e le imprese che affrontano costi crescenti. La situazione rimane critica per chi dipende dal carburante quotidianamente.

Il governo riesce a impedire lo sciopero dei camionisti ma non fa nulla per aiutare i milioni di italiani in ginocchio per il caro carburanti. Con un decreto legge approvato ieri sera, il consiglio dei ministri ha introdotto un generoso credito d’imposta e una lunga sospensione fiscale per le imprese di autotrasporto, mentre sul fronte delle accise che interessano i cittadini si è limitato a prorogare per la quarta volta il taglio introdotto lo scorso 19 marzo. La misura doveva servire a compensare il rincaro dei prezzi di diesel e benzina in seguito alla chiusura dello stretto di Hormuz, ma è stata inutile poiché le tariffe hanno superato i 2 euro al litro in autostrada, 40 centesimi in più rispetto a prima della guerra nel Golfo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Fisco e carburante, così si ferma lo sciopero dei camionisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio

Sullo stesso argomento

Oggi lo sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto: anche Gazzettadelsud.it si fermaOggi la seconda giornata di sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro dei giornalisti - di un pacchetto che prevede sei astensioni .

Fisco e conti correnti, così i controlli bancari 2026: come funziona il software che incrocia redditi, spese e giacenze medieIl nome è tutto un programma: Ve.R.A.. Si tratta del software dell’Agenzia delle Entrate per individuare anomalie fiscali in tempo reale, andando a sbirciare nei conti correnti bancari. Ma come ... ilmessaggero.it

Fisco, controlli incrociati in tempo reale sui pagamenti con fatture e scontrini: così l'IA individua i casi sospettiIl Fisco accelera sul fronte dei controlli. L'atto di indirizzo per il triennio 2026-2028, siglato dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti il 25 febbraio scorso, delinea una ... ilmessaggero.it