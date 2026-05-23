Fisco e carburante così si ferma lo sciopero dei camionisti

Da cms.ilmanifesto.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha evitato lo sciopero dei camionisti, ma non sono stati adottati interventi per ridurre il costo del carburante. La decisione di bloccare le proteste è arrivata senza misure specifiche a sostegno dei cittadini colpiti dall’aumento dei prezzi. Nessuna novità è stata annunciata per aiutare gli automobilisti e le imprese che affrontano costi crescenti. La situazione rimane critica per chi dipende dal carburante quotidianamente.

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Il governo riesce a impedire lo sciopero dei camionisti ma non fa nulla per aiutare i milioni di italiani in ginocchio per il caro carburanti. Con un decreto legge approvato ieri sera, il consiglio dei ministri ha introdotto un generoso credito d’imposta e una lunga sospensione fiscale per le imprese di autotrasporto, mentre sul fronte delle accise che interessano i cittadini si è limitato a prorogare per la quarta volta il taglio introdotto lo scorso 19 marzo. La misura doveva servire a compensare il rincaro dei prezzi di diesel e benzina in seguito alla chiusura dello stretto di Hormuz, ma è stata inutile poiché le tariffe hanno superato i 2 euro al litro in autostrada, 40 centesimi in più rispetto a prima della guerra nel Golfo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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