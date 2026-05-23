Fisco e carburante così si ferma lo sciopero dei camionisti
Il governo ha evitato lo sciopero dei camionisti, ma non sono stati adottati interventi per ridurre il costo del carburante. La decisione di bloccare le proteste è arrivata senza misure specifiche a sostegno dei cittadini colpiti dall’aumento dei prezzi. Nessuna novità è stata annunciata per aiutare gli automobilisti e le imprese che affrontano costi crescenti. La situazione rimane critica per chi dipende dal carburante quotidianamente.
Il governo riesce a impedire lo sciopero dei camionisti ma non fa nulla per aiutare i milioni di italiani in ginocchio per il caro carburanti. Con un decreto legge approvato ieri sera, il consiglio dei ministri ha introdotto un generoso credito d’imposta e una lunga sospensione fiscale per le imprese di autotrasporto, mentre sul fronte delle accise che interessano i cittadini si è limitato a prorogare per la quarta volta il taglio introdotto lo scorso 19 marzo. La misura doveva servire a compensare il rincaro dei prezzi di diesel e benzina in seguito alla chiusura dello stretto di Hormuz, ma è stata inutile poiché le tariffe hanno superato i 2 euro al litro in autostrada, 40 centesimi in più rispetto a prima della guerra nel Golfo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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