Una donna di 23 anni è stata arrestata a Firenze mentre tentava di truffare un uomo di 84 anni fingendosi un finanziere. La polizia ha fermato la ragazza in via del Casone, in flagranza di reato. La donna aveva avvicinato l’anziano con la truffa classica, ma è stata immediatamente bloccata dagli agenti. La vittima non ha subito danni.

FIRENZE – La polizia di Stato ha arrestato a Firenze una 23enne italiana, fermata in flagranza per una tentata truffa ai danni di un anziano di 84 anni, messo in atto con il consueto schema del finto finanziere. L’intervento degli agenti è scattato in via del Casone dopo la segnalazione di alcuni residenti, insospettiti dalla presenza della giovane all’interno del condominio. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente alla guardia di finanza, che lo invitava a raccogliere tutti i monili d’oro presenti in casa per presunte esigenze investigative. Poco dopo, una donna si sarebbe presentata alla porta dell’anziano qualificandosi come militare e mostrando un tesserino, chiedendo la consegna dell’oro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, truffe agli anziani: tenta di rapinare 84enne, ragazza arrestata in via del Casone

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Tenta di truffare un'anziana ma viene arrestato

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