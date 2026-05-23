Finti broker finanziari intascano 35mila euro per un mutuo mai acceso | smascherata la truffa

Due uomini sono stati arrestati per aver truffato una donna di 47 anni, intascando 35mila euro con promesse di un mutuo mai acceso. I falsi broker avevano chiesto un pagamento anticipato, promettendo assistenza e onorari professionali inesistenti. La vittima ha scoperto la truffa solo dopo aver versato la somma, rendendosi conto che il mutuo non era mai stato attivato. La polizia ha smantellato la rete di truffatori.

Una fitta rete di bugie, promesse e finti onorari professionali che è costata carissima a una donna di 47 anni. I carabinieri della di Vigevano, a conclusione di un’articolata attività investigativa, hanno denunciato tre persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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