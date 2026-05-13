Antonella Clerici ha detto no al suo funerale in tv | ha rifiutato RIP su Prime Video

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Clerici ha deciso di non partecipare a R.I.P.: Roast in Peace, il comedy show di Prime Video che aveva attirato l’interesse di diversi vip. La conduttrice ha scelto di declinare l’invito, rifiutando di prendere parte al programma. La sua presenza era stata considerata tra le possibilità principali, ma alla fine ha preferito non apparire nel format disponibile sulla piattaforma streaming.

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Antonella Clerici era tra i vip più corteggiati per R.I.P.: Roast in Peace, il comedy show di Prime Video. Ha declinato: i suoi impegni Rai non glielo permettevano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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